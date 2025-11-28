Студия The One | фотограф, видеограф, видеосъемка Ярославль
10-битное видео существенно превосходит 8-битное по количеству отображаемых цветов, что обеспечивает более плавные переходы оттенков и позволяет проводить гибкую цветокоррекцию без утраты качества. В 8-битном видео доступно примерно 16,7 миллиона цветов (256 уровней на каждый канал), тогда как 10-битное способно воспроизводить свыше 1 миллиарда цветов (1024 уровня на канал). Однако из-за увеличенного объёма данных 10-битное видео требует больше места на носителе и большей вычислительной мощности для обработки. Студия theONE идет в ногу со временем, предоставляя все возможности расширенного цветового охвата видеоконтента.

